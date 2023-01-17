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Накоренко Иван Мусиевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Накоренко Мусий Яковлевич

Мать: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Нестор Иванович

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ликерия Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Якилина Ивановна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Накоренко Петр Иванович

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко ?

Смерть
1813
Пологи-Вергуны, Київська область
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