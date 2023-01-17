Накоренко Иван Мусиевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Накоренко Мусий Яковлевич
Мать: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Накоренко Нестор Иванович
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ликерия Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Якилина Ивановна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Накоренко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко ?
Смерть
1813