Целикова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1894
Дочь: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
27.06.1896
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: (Целикова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович
Смерть
31.05.1901