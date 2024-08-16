Целикова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеликова Анастасия Андреевна

Целикова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Целиков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Целикова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Целиков Сергей Лукьянович

Смерть
31.05.1901

Мы используем куки для улучшения работы сайта.