Целиков Сергей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1861
Дата смерти28.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1861
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1894
Дочь: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
27.06.1896
Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: (Целикова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
04.04.1902
Рождение ребёнка
08.04.1903
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Целиков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Целиков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
04.06.1910
Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна
Смерть
28.08.1911