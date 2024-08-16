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Целиков Сергей Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1861

Дата смерти

28.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1861

Отец: Целиков Лукьян Авксентьевич

Мать: Целикова Татьяна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Целиков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Целикова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Целикова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
04.04.1902

Жена: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Добронравова (Целикова) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Целиков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Целиков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Целиков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова (Кулаткина) Александра Алексеевна

Смерть
28.08.1911

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