Целиков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1896

Дата смерти

04.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1896

Отец: Целиков Сергей Лукьянович

Мать: Целикова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целиков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1923

Дочь: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
31.03.1934

Сын: Целиков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна

Смерть
04.07.1955

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