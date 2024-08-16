Целиков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1896
Дата смерти04.07.1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1923
Дочь: Александрова (Целикова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
31.03.1934
Сын: Целиков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Целикова (Сапожкова) Мария Павловна
Смерть
04.07.1955