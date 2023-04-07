Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агрипина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алексеев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Афиноген Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алексеев

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Алексеев

Смерть
Неизвестно
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