Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агрипина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Афиноген Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алексеев
Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Алексеев
Смерть
Неизвестно