Афиноген Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Яков Алексеев
Мать: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сусанна Афиногеновна
Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дросида Афиногеновна
Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Руфина Афиногеновна
Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Игнатьевна
Смерть
Неизвестно