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Афиноген Яковлевич

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Яков Алексеев

Мать: Марья Михайловна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сусанна Афиногеновна

Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дросида Афиногеновна

Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Руфина Афиногеновна

Мать ребёнка: Аграфена Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Игнатьевна

Смерть
Неизвестно