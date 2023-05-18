Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Алексей Лупанов
Мать: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Афиноген Яковлевич
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михайловна
Смерть
Неизвестно