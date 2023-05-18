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Яков Алексеев

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Алексей Лупанов

Мать: Параскева Григорьева

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Афиноген Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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