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Коробовъ Степанъ

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коробовъ Сильвестръ

Мать: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Коробовъ Евграфъ

Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Дарья Никифорова

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