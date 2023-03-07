Коробовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коробовъ Евграфъ
Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Коробова Дарья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно