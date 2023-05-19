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Коробовъ Сильвестръ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коробовъ Алексей

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Коробовъ Степанъ

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бренкина Анна

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Колесникова Матрена

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коробовъ Федоръ

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Коробовъ Тихонъ

Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Агрофена Харитонова

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