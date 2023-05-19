Коробовъ Сильвестръ
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Коробовъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Коробовъ Степанъ
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бренкина Анна
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Колесникова Матрена
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коробовъ Федоръ
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Коробовъ Тихонъ
Мать ребёнка: Коробова Агрофена Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно