Коробова Агрофена Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Коробовъ) Марфа
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Коробова) Катерина
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Коробовъ Степанъ
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бренкина (Коробова) Анна
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Колесникова (Коробова) Матрена
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коробовъ Федоръ
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Коробовъ Тихонъ
Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ