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Коробова Агрофена Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробовъ Сильвестръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Коробовъ) Марфа

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Коробова) Катерина

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Коробовъ Степанъ

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бренкина (Коробова) Анна

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Колесникова (Коробова) Матрена

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коробовъ Федоръ

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Коробовъ Тихонъ

Отец ребёнка: Коробовъ Сильвестръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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