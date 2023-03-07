Коробовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Коробовъ Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Коробовъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коробовъ Сильвестръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коробовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Коробова Акулина Андреева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно