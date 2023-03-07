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Коробовъ Алексей

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Коробовъ Петръ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Коробовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коробовъ Сильвестръ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коробовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Коробова Акулина Андреева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Акулина Андреева

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