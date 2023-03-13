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Коробовъ Иванъ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Коробовъ Алексей

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Коробовъ Иванъ

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Коробова) Наталья

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Коробова) Анна

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Коробова) Федосья

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Коробовъ Петръ

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Коробовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Коробовъ Петръ

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Коробова) Катерина

Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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