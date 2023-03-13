Коробовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Коробовъ Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коробовъ Иванъ
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Коробова) Наталья
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Коробова) Анна
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Коробова) Федосья
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Коробовъ Петръ
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коробовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коробовъ Петръ
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Коробова) Катерина
Мать ребёнка: Коробова Авдотья Иванова