Коробова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коробовъ Иванъ
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Коробовъ Петръ
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коробовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коробовъ Петръ
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробовъ Иванъ