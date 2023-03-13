Коробова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Коробовъ Иванъ

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Коробовъ Петръ

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Коробовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Коробовъ Петръ

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробовъ Иванъ

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