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Коробова Дарья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коробовъ Евграфъ

Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Коробова) Пелагея

Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Коробова) Прасковья

Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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