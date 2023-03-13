Коробова Дарья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коробовъ Евграфъ
Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Коробова) Пелагея
Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Коробова) Прасковья
Отец ребёнка: Коробовъ Степанъ