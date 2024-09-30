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Постовалов Николай Алексеевич

Место рождения

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Постовалов Алексей Иванович

Мать: Постовалова Акилина Сергеевна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Федора Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Постовалов Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1808 ст.

Дочь: Постовалова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1809 ст.

Дочь: Постовалова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1811 ст.

Дочь: Постовалова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1812 ст.

Сын: Постовалов Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1813 ст.

Дочь: Постовалова Васса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1818 ст.

Дочь: Постовалова Хиония Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1819 ст.

Сын: Постовалов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1820 ст.

Сын: Постовалов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1822 ст.

Сын: Постовалов Акинф Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1823 ст.

Дочь: Михайлова (Постовалова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1824 ст.

Дочь: Балакина (Постовалова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1827 ст.

Дочь: Постовалова Анисия Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1829 ст.

Сын: Постовалов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1830 ст.

Сын: Постовалов Тит Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1831 ст.

Дочь: Постовалова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1832 ст.

Дочь: Постовалов Вонифатий Николаевич

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1834 ст.

Дочь: Постовалова Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1836 ст.

Дочь: Постовалова Павла Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.

Дочь: Постовалова Соломония Николаевна

Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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