Постовалов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Постовалов Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Постовалов Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Васса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Хиония Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Сын: Постовалов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Сын: Постовалов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Сын: Постовалов Акинф Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Михайлова (Постовалова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Балакина (Постовалова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалова Анисия Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Сын: Постовалов Яков Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Сын: Постовалов Тит Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалов Вонифатий Николаевич
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалова Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалова Павла Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна
Дочь: Постовалова Соломония Николаевна
Мать ребёнка: Постовалова Федора Титовна