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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2019Мугай (Мугайское), сел.при рч. Мугае.7313242104103Церковь православная 1. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Мугайское (Мугай), село бывшее государственное, при реке Ташле и речке Мугае, дворов 36, жителей 218, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка с 1-го по 10-е де Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) с. Мугайское, на р. Мугае, церк., земск. шк., частн. шк., фельдш. и ветер. пун., ярм.: 6 мая, (6 дней), 1 окт. (5 дней)Топорковское общество49122112Бывшие государственныеПравославныеРусские783
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Мугай (-ское), с. 105170225395русские368украин.9Топорковскойр. Мугай13ст. Алапаевск6813313136813тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51751Мугайсело58°23'с.ш.61°34'в.д.O-41-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65769000286с Мугайсело