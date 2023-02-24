Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Василий Ильич
Мать: Анастасия Абрамовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно