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Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Василий Ильич

Мать: Анастасия Абрамовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Яков Андреевич

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сумбаев? Павел Андреевич

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сумбаев Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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