Анастасия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ильич
Смерть
Неизвестно