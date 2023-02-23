Анастасия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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