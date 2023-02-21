Булатов Гаврила Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
В Сылву прибыл в 1813 году, предположительно из шадринского уезда, по рекрутскому набору, вместо отданного в рекруты Степана Гаврилова Косотурова.
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федосья Гаврилова
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Булатов Митрофан Гаврилов
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Гаврилова
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
17.05.1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1833
Сын: Булатов Константин Гаврилов
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева
Смерть
Неизвестно