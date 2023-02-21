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Булатов Гаврила Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

В Сылву прибыл в 1813 году, предположительно из шадринского уезда, по рекрутскому набору, вместо отданного в рекруты Степана Гаврилова Косотурова.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Булатов Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федосья Гаврилова

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Булатов Митрофан Гаврилов

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Гаврилова

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1833

Сын: Булатов Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1833

Сын: Булатов Константин Гаврилов

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Булатов Егор Гаврилов

Мать ребёнка: Булатова Устинья Сергеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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