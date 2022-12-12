Булатова Устинья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федосья Гаврилова
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Булатов Митрофан Гаврилов
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
17.05.1833
Сын: Булатов Константин Гаврилов
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов
Смерть
Неизвестно