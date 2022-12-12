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Булатова Устинья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Булатов Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федосья Гаврилова

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Булатов Митрофан Гаврилов

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1833

Сын: Булатов Константин Гаврилов

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Булатов Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Булатов Гаврила Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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