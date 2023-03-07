Чесноков (Неизвестно) Матрёна Артёмовна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Чесноков Владимир Калиникович
Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
25.11.1905
Сын: Чесноков Иван Калиникович
Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
23.06.1908
Дочь: Агриппина Калиниковна
Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно