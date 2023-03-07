Чесноков (Неизвестно) Матрёна Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков (Неизвестно) Матрёна Артёмовна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Чесноков Владимир Калиникович

Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Чесноков Иван Калиникович

Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
23.06.1908

Дочь: Агриппина Калиниковна

Отец ребёнка: Чесноков Калиник Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Калиник Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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