Чесноков Калиник Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: Чесноков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Чесноков Владимир Калиникович
Мать ребёнка: Чесноков Матрёна Артёмовна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
25.11.1905
Сын: Чесноков Иван Калиникович
Мать ребёнка: Чесноков Матрёна Артёмовна
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
23.06.1908
Дочь: Агриппина Калиниковна
Мать ребёнка: Чесноков Матрёна Артёмовна
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно