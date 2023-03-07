Чесноков Владимир Калиникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Владимир Калиникович

Чесноков Владимир Калиникович

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1901

Отец: Чесноков Калиник Ефимович

Мать: Чесноков Матрёна Артёмовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
15.07.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close