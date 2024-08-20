Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова (Протопопова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1872
Дочь: (Протопопова) Варвара Степановна
Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1877
Дочь: Щенкова (Протопопова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1883
Сын: Протопопов Иоанн Степанович
Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич
Смерть
1923