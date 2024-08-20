Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Четвериков Иван Иванович

Мать: Четверикова (Самгина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова (Протопопова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1872

Дочь: (Протопопова) Варвара Степановна

Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Щенкова (Протопопова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
20.07.1883

Сын: Протопопов Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Протопопов Степан Алексеевич

Смерть
1923

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