Щенкова (Протопопова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенкова (Протопопова) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1877

Дата смерти

27.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1877

Отец: Протопопов Степан Алексеевич

Мать: Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Щенков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: (Щенкова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Щенкова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Щенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович

Смерть
27.12.1942

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