Щенкова (Протопопова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1877
Дата смерти27.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: (Щенкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: (Щенкова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
13.03.1905
Отец ребёнка: Щенков Николай Владимирович
Смерть
27.12.1942