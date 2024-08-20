Четверикова (Самгина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти07.06.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Четвериков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кареева (Четверикова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Четвериков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович
Смерть
07.06.1867