Четверикова (Самгина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетверикова (Самгина) Анна Дмитриевна

Четверикова (Самгина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

07.06.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Протопопова (Четверикова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Четвериков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кареева (Четверикова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Четвериков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Иванович

Смерть
07.06.1867

Мы используем куки для улучшения работы сайта.