Четвериков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1858
Дата смерти27.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886
Сын: Четвериков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1886
Сын: Четвериков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Четвериков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: (Ценкер) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1892
Сын: Четвериков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
26.09.1897
Дочь: (Добрынина) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1899
Дочь: (Четверикова) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1902
Дочь: (Четверикова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна
Смерть
27.01.1910