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Четвериков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1858

Дата смерти

27.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1858

Отец: Четвериков Иван Иванович

Мать: Четверикова (Самгина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Четверикова) Александра Александровна

Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Четвериков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
05.12.1886

Сын: Четвериков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Четвериков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1891

Дочь: (Ценкер) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Четвериков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
26.09.1897

Дочь: (Добрынина) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1899

Дочь: (Четверикова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1902

Дочь: (Четверикова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Четверикова) Александра Александровна

Смерть
27.01.1910

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