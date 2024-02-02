Бабкина (Мокроусова) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокраусов Яков Егорович
Бракосочетание
08.10.1891 ст.
Филиппа Абрамова Бабкина сын Антон Филиппович 18 Якова Егорова Мокроусова дочь Ирина Яковлева 17
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.
Дочь: Бабкина Устиния Антоновна
Отец ребёнка: Бабкин Антон Филиппович
Смерть
Неизвестно