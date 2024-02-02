Бабкина (Мокроусова) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Мокроусова) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокраусов Яков Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1891 ст.

Муж: Бабкин Антон Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Филиппа Абрамова Бабкина сын Антон Филиппович 18 Якова Егорова Мокроусова дочь Ирина Яковлева 17
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.

Дочь: Бабкина Устиния Антоновна

Отец ребёнка: Бабкин Антон Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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