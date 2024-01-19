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Бабкин Антон Филиппович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бабкин Филипп Абрамович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
08.10.1891 ст.

Жена: Бабкина Ирина Яковлевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Филиппа Абрамова Бабкина сын Антон Филиппович 18 Якова Егорова Мокроусова дочь Ирина Яковлева 17
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.

Дочь: Бабкина Устиния Антоновна

Мать ребёнка: Бабкина Ирина Яковлевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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