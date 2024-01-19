Бабкин Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бабкин Филипп Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1891 ст.
Жена: Бабкина Ирина Яковлевна
Филиппа Абрамова Бабкина сын Антон Филиппович 18 Якова Егорова Мокроусова дочь Ирина Яковлева 17
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.
Дочь: Бабкина Устиния Антоновна
Мать ребёнка: Бабкина Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно