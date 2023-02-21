Дубинович (Дубинович) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Дубинович) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дубинович Лукьян Михайлович

Отец ребёнка: Дубинович Михаил Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1882

Сын: Дубинович Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Дубинович Михаил Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
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