Дубинович (Дубинович) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дубинович Лукьян Михайлович
Отец ребёнка: Дубинович Михаил Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дубинович Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Дубинович Михаил Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus