Дубинович Лукьян Михайлович
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1876
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Дубинович Михаил Иванович
Мать: Дубинович Мария
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дубинович Степан Лукьянович
Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дубинович Сафрон Лукьянович
Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Муравьёва Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соколова Февронья Лукьяновна
Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis