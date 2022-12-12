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Дубинович Лукьян Михайлович

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1876

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дубинович Михаил Иванович

Мать: Дубинович Мария

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дубинович Степан Лукьянович

Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дубинович Сафрон Лукьянович

Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Муравьёва Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соколова Февронья Лукьяновна

Мать ребёнка: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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