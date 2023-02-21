Дубинович Михаил Иванович
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дубинович Лукьян Михайлович
Мать ребёнка: Дубинович Мария
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дубинович Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Дубинович Мария
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно