Дубинович Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович Михаил Иванович

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дубинович Лукьян Михайлович

Мать ребёнка: Дубинович Мария

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1882

Сын: Дубинович Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Дубинович Мария

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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