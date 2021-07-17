Горелова (Синева) Нина 29.10.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горелова (Синева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1951

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1951

Отец: Синев Иван

Мать: Синева (Пугачева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Анатолий

Рождение ребёнка
27.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Анатолий

Орск
Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Анатолий

Орск
Рождение ребёнка
29.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Анатолий

Орск
Смерть
17.07.2021

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