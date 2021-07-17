Горелова (Синева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1951
Дата смерти17.07.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1951
Отец: Синев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горелов Анатолий
Рождение ребёнка
27.06.1971
Орск
Рождение ребёнка
08.02.1977
Орск
Рождение ребёнка
29.06.1985
Орск
Смерть
17.07.2021