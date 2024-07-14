Синева (Пугачева) Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синева (Пугачева) Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.1969

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
29.10.1951

Дочь: Горелова (Синева) Нина

Отец ребёнка: Синев Иван

Рождение ребёнка
10.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Иван

Орск
Смерть
10.05.1969

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