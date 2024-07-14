Синева (Пугачева) Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.1969
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
29.10.1951
Дочь: Горелова (Синева) Нина
Отец ребёнка: Синев Иван
Рождение ребёнка
10.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синев Иван
Орск
Смерть
10.05.1969