Горелов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1950
Дата смерти16.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова (Синева) Нина
Рождение ребёнка
27.06.1971
Орск
Рождение ребёнка
08.02.1977
Орск
Рождение ребёнка
29.06.1985
Орск
Смерть
16.01.2018
Орск