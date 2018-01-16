Горелов Анатолий 18.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горелов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1950

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова (Синева) Нина

Рождение ребёнка
27.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова (Синева) Нина

Орск
Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова (Синева) Нина

Орск
Рождение ребёнка
29.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова (Синева) Нина

Орск
Смерть
16.01.2018
Орск

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