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(Давыдова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

24.01.1898

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1898

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Метрическая книга за 1898 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.107а, лист 4) | Запись № 7 | родилась 12 января (крещена 18 января) | Татиана | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметчина) Земфира

Отец ребёнка: Ахметчин Зиганша

Крещение
30.01.1898
Рождение ребёнка
21.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметчин Зиганша

Смерть
1982

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