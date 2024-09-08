(Давыдова) Татьяна Ивановна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения24.01.1898
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1898
Метрическая книга за 1898 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.107а, лист 4) | Запись № 7 | родилась 12 января (крещена 18 января) | Татиана | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметчина) Земфира
Отец ребёнка: Ахметчин Зиганша
Крещение
30.01.1898
Рождение ребёнка
21.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметчин Зиганша
Смерть
1982