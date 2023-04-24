Рудаков Василий Давидович
Место рождения
Дата рождения20.03.1866
Дата смерти22.01.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1866
Отец: Рудаков Давид Петрович
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Глинская Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Рудакова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1898
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Рудакова Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1898
Причина смерти: чахотка