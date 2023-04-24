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Рудаков Василий Давидович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.03.1866

Дата смерти

22.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1866

Отец: Рудаков Давид Петрович

Мать: Рудакова Фекла Филипповна

Бракосочетание
17.01.1896

Жена: Рудакова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Глинская Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Рудакова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.1898

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Рудакова Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1898
Причина смерти: чахотка
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