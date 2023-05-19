Рудакова Фекла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова Фекла Филипповна

Рудакова Фекла Филипповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1831

Дата смерти

21.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1858

Сын: Рудаков Григорий Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
25.12.1860

Сын: Рудаков Стефан Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1863

Сын: Рудаков Василий Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1866

Сын: Рудаков Василий Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Безчастная Юлиана Давидовна

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Рудаков Арсений Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Рудаков Нестор Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рудаков Иван Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Рудаков Гавриил Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Рудаков Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Давид Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1906
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