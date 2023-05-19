Рудакова Фекла Филипповна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти21.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1858
Сын: Рудаков Григорий Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1860
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1863
Сын: Рудаков Василий Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1866
Сын: Рудаков Василий Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Безчастная Юлиана Давидовна
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рудаков Арсений Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Рудаков Гавриил Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Рудаков Дмитрий Давидович
Отец ребёнка: Рудаков Давид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1906