Рудаков Арсений Давидович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Рудаков Давид Петрович
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Мария Владимировна
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Отдельная Екатерина Арсентьевна
Мать ребёнка: Мария Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно