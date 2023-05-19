Рудаков Арсений Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Арсений Давидович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Рудаков Давид Петрович

Мать: Рудакова Фекла Филипповна

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: не указана

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Мария Владимировна

Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Отдельная Екатерина Арсентьевна

Мать ребёнка: Мария Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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