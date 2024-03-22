Рудакова (Сляднева) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Глинская Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Рудаков Василий Давидович
Рождение ребёнка
03.04.1898
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Рудаков Василий Давидович
Бракосочетание
06.10.1900
Рождение ребёнка
04.08.1901
Сын: Загурский Иван Фомич
Отец ребёнка: Загурский Фома Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно