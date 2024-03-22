Рудакова (Сляднева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Сляднева) Ксения Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сляднев Михаил Никанорович

Мать: Сляднева Феодосия Ефимовна

Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Рудаков Василий Давидович

Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Глинская Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Рудаков Василий Давидович

Рождение ребёнка
03.04.1898

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Рудаков Василий Давидович

Бракосочетание
06.10.1900

Муж: Загурский Фома Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1901

Сын: Загурский Иван Фомич

Отец ребёнка: Загурский Фома Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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