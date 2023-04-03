Евфимия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Митрофан Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрёна Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Праскева Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Варвара Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Осипов

Смерть
Неизвестно
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