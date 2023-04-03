Евфимия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Митрофан Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрёна Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Праскева Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петр Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Варвара Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Осипов
Смерть
Неизвестно