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Матрёна Леонтьева
Матрёна Леонтьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Леонтий Осипов
1730 г.р.
Мать
Евфимия Борисова
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Леонтий Осипов
Мать:
Евфимия Борисова
Смерть
Неизвестно
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