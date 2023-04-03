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Василий Леонтьев
Василий Леонтьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Леонтий Осипов
1730 г.р.
Мать
Евфимия Борисова
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Леонтий Осипов
Мать:
Евфимия Борисова
Смерть
Неизвестно
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