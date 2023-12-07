Горнакова Марфа Ф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1867
Дочь: (Горнакова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Васильевич
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Горнаков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно