Горнакова Марфа Ф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Марфа Ф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1867

Дочь: (Горнакова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Горнаков Федот Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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