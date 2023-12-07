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Горнаков Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Горнаков Иван Васильевич

Мать: Горнакова Марфа Ф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Иоанн Федотович

Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Евгения Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
21.11.1907

Сын: Горнаков Иннокентий Федотович

Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна

Рождение ребёнка
25.06.1910

Дочь: (Горнакова) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
50.9.989-0151
Смерть
Неизвестно

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