Горнаков Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Горнаков Иван Васильевич
Мать: Горнакова Марфа Ф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1907
Сын: Горнаков Иннокентий Федотович
Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна
Рождение ребёнка
25.06.1910
Дочь: (Горнакова) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Горнакова Евгения Михеевна
50.9.989-0151
Смерть
Неизвестно