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Горнакова Евгения Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Иоанн Федотович

Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Федот Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1907

Сын: Горнаков Иннокентий Федотович

Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1910

Дочь: (Горнакова) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
50.9.989-0151
Смерть
Неизвестно

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