Горнакова Евгения Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1907
Сын: Горнаков Иннокентий Федотович
Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1910
Дочь: (Горнакова) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Горнаков Федот Иванович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
50.9.989-0151
Смерть
Неизвестно