Пономарев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пономарев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пономарев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономарев Яков Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Пономарев Егор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно