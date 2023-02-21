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Пономарев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пономарев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пономарев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пономарев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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