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Пономарев Яков Алексеевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пономарев Алексей

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пономарев Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пономарев Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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