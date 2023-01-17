Пономарев Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Пономарев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пономарев Давид Яковлевич
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пономарева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно