Пономарев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Пономарев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пономарев Федор Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Афимья Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно