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Пономарев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Пономарев Алексей

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономарев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афимья Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Фоминична

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анастасия Фоминична

Смерть
Неизвестно
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