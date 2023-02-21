Коротина (Захарова) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1946
Отец: Захаров Тимофей
Мать: Карелина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1966
Дочь: Рудницкая Евгения Александровна
Отец ребёнка: Коротин Александр Харитонович
Рождение ребёнка
27.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротин Александр Харитонович