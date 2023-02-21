Коротина (Захарова) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Захарова) Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1946

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1946

Отец: Захаров Тимофей

Мать: Карелина Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1966

Дочь: Рудницкая Евгения Александровна

Отец ребёнка: Коротин Александр Харитонович

Рождение ребёнка
27.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротин Александр Харитонович

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